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Alexandra Nekrasova

В среду ожидаются дожди, но есть шанс увидеть солнце

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Солнце сквозь облака. Иллюстративное фото
Солнце сквозь облака. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com

В среду, 27 ноября, во многих регионах Латвии, начиная с запада, пройдут дожди, а в Курземе ожидаются ливни, сообщают синоптики.

При этом во многих местах солнце будет проглядывать сквозь облака. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер. Утром и вечером местами опустится туман.

Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге возможен небольшой и короткий дождь, с юга и юго-запада подует слабый или умеренный ветер, а температура воздуха поднимется до +6...+7 градусов.

Галерея: Осенний день

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