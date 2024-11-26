В среду ожидаются дожди, но есть шанс увидеть солнце

При этом во многих местах солнце будет проглядывать сквозь облака. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер. Утром и вечером местами опустится туман.

Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге возможен небольшой и короткий дождь, с юга и юго-запада подует слабый или умеренный ветер, а температура воздуха поднимется до +6...+7 градусов.

Галерея: Осенний день

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