В среду, 27 ноября, во многих регионах Латвии, начиная с запада, пройдут дожди, а в Курземе ожидаются ливни, сообщают синоптики.
В среду ожидаются дожди, но есть шанс увидеть солнце
При этом во многих местах солнце будет проглядывать сквозь облака. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер. Утром и вечером местами опустится туман.
Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.
В Риге возможен небольшой и короткий дождь, с юга и юго-запада подует слабый или умеренный ветер, а температура воздуха поднимется до +6...+7 градусов.
Галерея: Осенний день
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