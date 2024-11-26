В среду в Латвии воздух прогреется до +8 градусов

В других регионах страны небо временами будет проясняться, местами возможен туман. Ожидается слабый южный, юго-западный ветер, на побережье - умеренный. Температура воздуха составит от +1 градуса на юго-востоке Латгале до +7 градусов на побережье.

В среду днем местами выглянет солнце, а в других регионах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +3...+8 градусов, будет дуть слабый юго-западный ветер.

В Риге ночью возможен небольшой дождь и туман, температура воздуха составит от +4 до +7 градусов.

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