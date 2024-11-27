В четверг ожидается облачная погода; воздух прогреется до +6 градусов

Местами ожидается небольшой и кратковременный дождь, умеренные осадки возможны во второй половине дня на юге Южнокурземского края.

Слабый западный ветер сменит направление на восточное. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, который постепенно сменит направление на восточное, а воздух прогреется до +4....+5 градусов.

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