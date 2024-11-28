Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В пятницу местами выглянет солнце, днем - до +6°C

CopyTelegram Whatsapp
Поздняя осень. Иллюстрартивное фото
Поздняя осень. Иллюстрартивное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в некоторых районах Латвии небо прояснится, а в юго-восточной части страны ожидается преимущественно облачная погода, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается дождь, ночью в Даугавпилсском крае - небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром будет туман, а на дорогах - гололедица.

Ветер слабый. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -3...+3 градуса, днем потеплеет до +1...+6 градусов.

В последний день рабочей недели в Риге ожидается частично облачная и дождливая погода. При слабом ветре температура воздуха опустится до +1 градуса утром и поднимется до +4 градусов днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх