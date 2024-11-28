В пятницу местами выглянет солнце, днем - до +6°C

Местами ожидается дождь, ночью в Даугавпилсском крае - небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром будет туман, а на дорогах - гололедица.

Ветер слабый. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -3...+3 градуса, днем потеплеет до +1...+6 градусов.

В последний день рабочей недели в Риге ожидается частично облачная и дождливая погода. При слабом ветре температура воздуха опустится до +1 градуса утром и поднимется до +4 градусов днем.

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