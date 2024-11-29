В пятницу во многих районах Латвии выглянет солнце

Существенных осадков не ожидается, лишь в некоторых местах - преимущественно на побережье и в Видземе - немного дождей.

До полудня местами сохранится туман. Ожидается слабый ветер и даже штиль. Температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов.

В Риге выглянет солнце и увеличится облачность, осадков не ожидается, ветра почти не будет. Воздух прогреется до +4 градусов.

Погоду определяет область высокого давления. Атмосферное давление в Латвии поднялось до 1023-1025 гектопаскалей на уровне моря.

В пятницу утром местами в Латвии - главным образом в Курземе и западной части Видземе - температура воздуха опустилась до -1...-3 градусов, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдений.

Ночью в Вентспилсском аэропорту был зарегистрирован четырехградусный мороз. В свою очередь, в пять утра самая низкая температура воздуха, в соответствии с данными Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), составила -1,7 градуса в Мерсрагсе и -2,5 градуса в Айнажи.

Небо в основном облачное, местами - преимущественно в Курземе и Видземе - оно прояснится. Существенных осадков нет.

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