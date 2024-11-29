Синоптики сообщают о погоде в выходные и на следующей неделе

В ближайшие дни небо будет в основном затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки - в основном дождь. Юго-западный ветер усилится и перейдет в южный, на побережье порывами до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха в субботу повысится до +3...+8 градусов, в воскресенье и понедельник будет 0...+5 градусов, в отдельных районах побережья - на градус теплее.

Во вторник и в ночь на среду через Латвию пройдет зона низкого давления, ожидаются дожди и снег. В середине следующей недели возможно усиление антициклона, ветер станет восточным, ожидается небольшой мороз как ночью, так и днем. Минимальная температура в середине и во второй половине недели может достигать -4...-9 градусов.

Есть вероятность, что начиная со следующих выходных погоду в Латвии будут определять циклоны. По текущим прогнозам, в декабре будет больше снега и дождя, чем обычно, частые порывистые ветры и средняя температура выше нормы.

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