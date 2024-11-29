В субботу местами в Латвии пройдут небольшие дожди

Ночью будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, на побережье он станет порывистым. Минимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса, на побережье - до +6 градусов.

Днем в Курземе и Видземе порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +3..+8 градусов.

В Риге последний день ноября ожидается пасмурным, временами пройдут небольшие дожди. Ветер будет медленно до умеренного дуть с юго-запада. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +6 днем.

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