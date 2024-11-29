В субботу ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди

Днем в Латвии ожидается в основном облачная погода, небольшие осадки возможны местами в центральных районах страны. Усилится юго-западный, западный ветер, на побережье его порывы достигнут скорости 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге суббота также будет серой, ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Температура воздуха не будет выше +5...+6 градусов.

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