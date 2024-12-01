В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода

В восточных районах не будет теплее +1...+2 градусов.

Ожидается облачная погода, прояснения возможны лишь местами. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, с утра на морском побережье сохранится порывистый ветер.

В Риге днем также ожидается в основном облачная погода, однако осадков она не принесет. Сохранится у меренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

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