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В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода

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Люди у мурала на Брасовском мосту
Люди у мурала на Брасовском мосту Фото: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье, 1 декабря, осадков в Латвии не ожидается, в свою очередь воздух прогреется до +3...+7 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточных районах не будет теплее +1...+2 градусов.

Ожидается облачная погода, прояснения возможны лишь местами. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, с утра на морском побережье сохранится порывистый ветер.

В Риге днем также ожидается в основном облачная погода, однако осадков она не принесет. Сохранится у меренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.

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