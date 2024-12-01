В воскресенье, 1 декабря, осадков в Латвии не ожидается, в свою очередь воздух прогреется до +3...+7 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и прохладная погода
В восточных районах не будет теплее +1...+2 градусов.
Ожидается облачная погода, прояснения возможны лишь местами. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, с утра на морском побережье сохранится порывистый ветер.
В Риге днем также ожидается в основном облачная погода, однако осадков она не принесет. Сохранится у меренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!