Метеорологическая зима все ближе. Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

В первой половине недели усилится влияние обширного циклона, небо будет пасмурным, по всей стране ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В середине недели поступят более холодные воздушные массы, что приведет к понижению температуры.

В понедельник будет преимущественно облачно, в течение дня местами ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит -1...+4 градуса, днем - до +2...+7 градусов.

Во вторник и среду сохранится пасмурная погода, усилятся осадки - по всей стране ожидаются дожди, а в среду также снег. На юге Латвии снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.

Во вторник температура воздуха составит +2...+8 градусов, в среду днем - около +2 градусов, на востоке страны - ниже 0 градусов.

Во второй половине недели также сохранится пасмурная погода, местами ожидается снег. Дневная температура составит +1...-4 градуса, немного теплее будет только на побережье. Это означает, что в некоторых регионах страны может наступить метеорологическая зима, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд составляет 0 градусов или ниже.

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