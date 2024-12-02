Вторник станет самым теплым днем на этой неделе; пройдут дожди

В ближайшие сутки часто ожидается легкий мороз, местами по стране образуется снежный покров.

Во второй день недели будет облачно, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди, больше осадков будет в Курземе и Видземе. Ожидается и дымка, местами в Курземе и Видземе - туман.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Во второй половине дня в Северном Курземе, а вечером уже местами по стране ветер сменит направление на северное, на побережье его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

В Риге во вторник ожидается облачная и периодически дождливая погода, будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, вечером его сменит северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!