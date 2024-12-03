В среду ночью, 4 ноября, и утром температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, только на Курземском побережье Рижского залива она сохранится на градус выше нуля, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха опустится ниже нуля
Начиная с северо-запада страны прекратятся дожди и снег, небо во многих местах прояснится. На автодорогах местами образуется гололед; самые плохие условия проезда утром ожидаются в Латгале и Селии. На юге Латгале может образоваться снежный покров.
День ожидается преимущественно пасмурный, более солнечная погода будет на севере страны. На юге Латвии местами пройдет снег. Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.
Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, который постепенно сменится на восточный.
В Риге в среду ожидается сухая погода, сквозь облака выглянет солнце. Ветер - северо-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха утром и днем составит 0...-2 градуса.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!