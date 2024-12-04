Ночью местами похолодает до -4 градусов; возможен снег

В Южном Курземе может выпасть до пяти сантиметров снега. На западе Курземе днем ожидается снег и дождь. Во многих районах страны на дорогах будет скользко.

Температура воздуха составит -4...+1 градус ночью и -2...+3 градуса в середине дня. Будет облачно, ветер юго-восточный от слабого до умеренного.

В Риге в четверг ожидается облачная погода с небольшим снегом. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1...-2 градуса, днем поднимется до +1 градуса.

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