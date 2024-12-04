В ближайшие сутки местами в Латвии ожидается небольшой снег, больше снега выпадет ночью в западной части страны, прогнозируют синоптики.
В четверг температура в районе 0 градусов; возможен снег
В Южном Курземе может выпасть до пяти сантиметров снега. На западе Курземе днем ожидается снег и дождь. Во многих районах страны на дорогах будет скользко.
Температура воздуха составит -4...+1 градус ночью и -2...+3 градуса в середине дня. Будет облачно, ветер юго-восточный от слабого до умеренного.
В Риге в четверг ожидается облачная погода с небольшим снегом. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит -1...-2 градуса, днем поднимется до +1 градуса.
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