В пятницу небо в Латвии будет покрыто облаками, однако местами они временно разойдутся, прогнозируют синоптики.
Пятница будет облачной; значительных осадков не ожидается
Значительных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его порывы достигнут скорости 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха составит -3...+2 градуса.
В Риге значительных осадков не ожидается, небо будет затянуто облаками, а умеренный ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.
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