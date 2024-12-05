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Пятница будет облачной; значительных осадков не ожидается

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Зимний пейзаж
Зимний пейзаж Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу небо в Латвии будет покрыто облаками, однако местами они временно разойдутся, прогнозируют синоптики.

Значительных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его порывы достигнут скорости 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

В Риге значительных осадков не ожидается, небо будет затянуто облаками, а умеренный ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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