Пятница будет облачной; значительных осадков не ожидается

Значительных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, его порывы достигнут скорости 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

В Риге значительных осадков не ожидается, небо будет затянуто облаками, а умеренный ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

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