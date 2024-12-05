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В пятницу не ожидается больших осадков

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Зимний пейзаж
Зимний пейзаж Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 6 декабря, в Латвии установится более сухая погода, существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, местами с прояснениями. Юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса на Курземском побережье до -4 градусов на востоке страны. В середине дня ожидается -2...+2 градуса.

В Риге в пятницу небо будет преимущественно облачным, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный ветер с юго-востока, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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