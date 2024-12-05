Синоптики сделали прогноз на выходные и начало следующей недели

Первая неделя декабря в Латвии была преимущественно облачной, во многих местах прошли осадки - в основном дождь и морось, а также снег и мокрый снег. В ночь на четверг в Курземе образовался снежный покров толщиной до четырех сантиметров. Воздух стал холоднее, и в течение дня температура местами оставалась ниже нуля.

В выходные и в начале новой недели существенных изменений погоды не ожидается: облака по-прежнему будут закрывать большую часть неба, местами пройдут осадки, а температура останется примерно такой же.

В пятницу будет преимущественно облачно, но местами небо прояснится и выглянет солнце. В течение дня ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, в основном на востоке страны. На дорогах образуется гололедица. Ночью температура опустится до +1...-4 градусов, а днем потеплеет до -2...+2 градусов.

В выходные дни погода будет похожей: пасмурное небо и осадки, преимущественно снег и мокрый снег. На востоке страны снегопад будет немного интенсивнее, в воскресенье выпадет несколько сантиметров снега. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с востока, а утром в воскресенье перейдет в северный.

В ночь на субботу воздух остынет до -1...-5 градусов, а днем температура повысится до -1...+1 градуса. В воскресенье немного потеплеет, минимальная ночная температура составит -2...+1 градус, дневная - не ниже нуля.

В начале новой недели количество осадков уменьшится, дождь и мокрый снег ожидаются преимущественно в ночь на понедельник. Облака продолжат закрывать небо. Температура не изменится.

Галерея: Погода в Латвии

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