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Ждать ли сильных морозов и обильного снега? Синоптики рассказали о погоде в декабре

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Елка в снегу
Елка в снегу Фото: Paula Čurkste/LETA

В этом месяце в Латвии температура воздуха будет часто колебаться около нуля, а устойчивые морозы и снег маловероятны, свидетельствуют прогнозы погоды.

В эти выходные и на следующей неделе температура воздуха будет держаться в основном в диапазоне -4...+4 градуса. На следующей неделе на побережье температура воздуха может временами подниматься до +7 градусов, в конце недели станет холоднее.

Временами ожидаются небольшие осадки и туман. Во второй половине следующей недели возможно поступление более холодного воздуха с севера. При прохождении холодного воздуха над относительно теплым морем местами возможен сильный снег.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, на неделе перед Рождеством морозы будут чередоваться с оттепелью, временами ожидается снег и дождь.

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