В воскресенье в Латвии выпадет снег

В ночь на воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно, а утром в юго-восточных районах ожидается снег. На дорогах будет скользко, предупреждают синоптики. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов.

В Риге ночь будет облачной, но без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от нуля до -1 градуса.

В воскресенье снег ожидается преимущественно в юго-восточных районах страны, мокрый снег перейдет в дождь. В восточных районах также может пойти ледяной дождь, ожидается обледенение дорог и других поверхностей.

Будет дуть легкий и умеренный восточный ветер, а температура воздуха будет в диапазоне от -1 до +3 градусов.

В столице в воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 - +1 градус. Будет дуть умеренный восточный ветер, к вечеру переходящий в северо-восточный.

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