В воскресенье в Латвии ожидается снег, в основном в юго-восточных районах страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье в Латвии выпадет снег
В ночь на воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно, а утром в юго-восточных районах ожидается снег. На дорогах будет скользко, предупреждают синоптики. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов.
В Риге ночь будет облачной, но без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, минимальная температура воздуха составит от нуля до -1 градуса.
В воскресенье снег ожидается преимущественно в юго-восточных районах страны, мокрый снег перейдет в дождь. В восточных районах также может пойти ледяной дождь, ожидается обледенение дорог и других поверхностей.
Будет дуть легкий и умеренный восточный ветер, а температура воздуха будет в диапазоне от -1 до +3 градусов.
В столице в воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 - +1 градус. Будет дуть умеренный восточный ветер, к вечеру переходящий в северо-восточный.
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