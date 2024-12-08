В воскресенье в некоторых районах будет пасмурно; на юго-востоке ожидается оттепель

Временами, главным образом в юго-восточных районах, ожидаются осадки - снег и мокрый снег, которые с приходом более теплого воздуха перейдут в дождь, поэтому местами возможна гололедица на тротуарах и дорогах, предупреждают метеорологи.

Ветер - восточный, северо-восточный от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Риге днем будет облачно, однако существенных осадков не ожидается. Ветер - северо-восточный, восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха в столице сохранится около 0 градусов.

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