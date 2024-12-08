В понедельник в Латвии местами выглянет солнце

Местами - главным образом на юге Латгале - ожидаются небольшие осадки. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Днем температура воздуха составит от -3 градусов местами в Видземе до +2 градусов в Курземе.

В Риге осадков не ожидается, а облачность снизится. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

Галерея: Рождественская ярмарка в Риге

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