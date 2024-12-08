В понедельник в Латвии выглянет солнце

Ночью небо над страной будет преимущественно затянуто облаками. В юго-восточных районах также временами ожидаются осадки - снег и мокрый снег, который с приходом более теплого воздуха превратится в замерзающий дождь. Местами возможна гололедица на дорогах.

Ветер - восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха будет колебаться между -2 и +2 градусами.

В Риге ночь тоже будет пасмурной, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер, температура воздуха составит примерно 0 градусов.

В понедельник в Латвии временами будет выглядывать солнце, осадки ожидаются только на юго-востоке страны, где на отдельных участках дороги будут скользкими.

Ветер в понедельник прогнозируется северо-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха сохранится в пределах от -2...+3 градусов.

В столице в первый день недели сначала будет пасмурно, однако во второй половине дня небо прояснится, осадков не ожидается. Продолжит дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, температура воздуха сохранится около 0 градусов.

Галерея: Рождественская ярмарка в Риге

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