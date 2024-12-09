Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Ждать ли сюрпризов?

Во вторник и в среду ожидается частичная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, местами образуется туман. В ночь на вторник похолодает до 0...-8 градусов, в свою очередь, в среду днем будет не теплее 0...+4 градусов, на побережье - до +6 градусов.

В четверг на побережье порывы северного ветра усилятся примерно до 20 метров в секунду. Несмотря на то, что будет светить солнце, идущие с моря облака могут принести сильный снег, а также метели.

Пятница ожидается преимущественно солнечной, ночью в восточной части страны температура воздуха опустится до -7 градусов, небольшой мороз сохранится на большей части территории страны и днем.

На выходных область низкого давления может принести с запада снег и метель, возможны и дождь с гололедом.

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