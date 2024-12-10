Во вторник в некоторых районах Латвии выглянет солнце

По информации, собранной LVC, около 6:40 снегом покрыты только местные дороги в окрестностях Салдуса, Тукумса, Гулбене и Краславы.

Температура воздуха повысится до -3..+1 градуса, на части побережья - до +5 градусов.

Облака рассеются, и будет светить солнце. Ветер слабый, вечером на северном побережье усилится западный ветер.

Температура воздуха поднимется до -3...+1 градуса, в отдельных районах побережья до +5 градусов.

В Риге вторник ожидается сухим, со слабым метром и температурой не выше нуля.

По данным LVĢMC, температура воздуха в понедельник, 9 декабря, составила от -2,0 градуса в Алуксне до +2,2 градуса в Руцаве.

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