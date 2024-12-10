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В ночь на среду местами сгустится туман; похолодает до -4 градусов

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Туманный день
Туманный день Фото: Shutterstock

В среду ночью и утром местами в Латвии сформируется густой туман, прогнозируют синоптики.

Дороги в некоторых районах станут скользкими. Ожидается западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит -4...+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.

Осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Днем местами выглянет солнце, а северо-западный ветер будет слабым, на побережье - умеренным.

Температура воздуха в среду поднимется до 0...+4 градусов, местами на побережье - до +6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки не ожидается осадков, облачность временами будет рассеиваться. Ночью при слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха будет держаться чуть ниже нуля. Во второй половине дня при смене ветра на северо-западный столбики термометров поднимутся до +4...+5 градусов.

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