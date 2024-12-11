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Alexandra Nekrasova
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В среду воздух прогреется до +5 градусов

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Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 11 декабря, в Латвии не ожидается значительных осадков и небо местами прояснится, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на побережье местами - до +6 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет слабым, на побережье - умеренным.

В Риге не ожидается осадков и, возможно, выглянет солнце. Слабый западный ветер сменится северным, северо-западным, воздух прогреется до +5 градусов.

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