В среду воздух прогреется до +5 градусов

Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на побережье местами - до +6 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет слабым, на побережье - умеренным.

В Риге не ожидается осадков и, возможно, выглянет солнце. Слабый западный ветер сменится северным, северо-западным, воздух прогреется до +5 градусов.

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