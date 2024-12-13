Утром в пятницу в Латвии похолодало до -10 градусов

В некоторых прибрежных районах, а также местами в центральной части страны, благодаря ветру со стороны Рижского залива температура воздуха немного выше.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пять часов утра температура воздуха варьировалась от +1,5 градуса в порту Вентспилса (хотя ночью в порту было зафиксировано -6 градусов) до -9,6 градуса в Стенде.

Облаков немного, небо преимущественно ясное, существенных осадков нет. Толщина снежного покрова на метеостанциях не превышает одного сантиметра. На дорогах местами сохраняется гололедица.

Галерея: Зимняя погода в Латвии

Самые сильные порывы ветра в четверг составили 19,3 м/с в Даугавгриве и 20 м/с в порту Вентспилса.

Качество воздуха хорошее, но в некоторых районах Курземе из-за безветрия оно ухудшилось.

В Риге небольшая облачность, дует северный ветер со скоростью 4 м/с, у моря порывами до 13 м/с. Температура воздуха около нуля, но к востоку и югу от столицы мороз достигает -9 градусов.

В пятницу в Латвии станет больше облаков, но значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

На погоду влияет антициклон, с северо-запада приближается циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1028 гектопаскалей до 1035 гектопаскалей.

Максимальная температура воздуха в четверг составила от -2 градусов в Алуксне до +4,7 градусов в Павилосте.

Самая высокая температура воздуха в Европе 12 декабря была зафиксирована в центральной и восточной части Средиземноморья (+21...+23 градуса). Самая низкая температура в ночь на пятницу: -25 градусов на северо-западе Финляндии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!