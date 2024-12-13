Cиноптики сделали неприятный прогноз на ближайшие дни и Рождество

В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно, временами ожидается снег и дождь, температура воздуха составит -5...+5 градусов.

Усилится юго-западный ветер, в воскресенье - северо-западный. На побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду, в воскресенье - до 23 метров в секунду.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в понедельник утром на востоке страны ожидается снегопад и метель, в Курземе потеплеет до +7...+9 градусов, а западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду.

Далее также часто ожидаются осадки, сильный ветер и значительные колебания температуры. Похожие погодные условия прогнозируются и на Рождество.

До конца года небольшие морозы будут чередоваться с сильными оттепелями, при этом могут быть побиты рекорды тепла. Уровень воды в море и реках повысится, а некоторые реки, особенно в Курземе и на западе Видземе, могут выйти из берегов.

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