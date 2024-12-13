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В субботу во многих районах Латвии ожидаются снег и дождь

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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

В ближайшие сутки в Латвии ожидаются осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Больше осадков будет в Курземе, где преимущественно пройдут дожди, и в Видземе, где ожидаются и снег, и дождь. Автодороги во многих местах станут скользкими.

Небо будет закрыто облаками. Ожидается юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -3 градусов на юге Латгале до +3...+5 градусов на побережье; днем сохранится похожая температура.

В Риге ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем временами возможны незначительные осадки. При умеренном юго-западном ветре температура воздуха ночью поднимется до +2 градусов, днем в субботу температура будет колебаться около нуля.

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