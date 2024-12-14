Воскресенье будет сырым и серым

Небо останется облачным, и на большей части территории ожидаются осадки. Дороги в некоторых районах будут скользкими, а во время снегопада ухудшится видимость. Ветер от умеренного до умеренно сильного изменит направление с западного на северо-западное и продолжит дуть порывами до 15-19 метров в секунду в западных и центральных районах и до 20-21 метра в секунду на побережье. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.