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В Видземе вечером обледенеют дороги; ночью ожидается сильный снегопад

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Машины во время снегопада
Машины во время снегопада Фото: Schutterstock.com

Вечером в субботу, 14 декабря, в Видземе оттепель сменится снегом, сообщает Пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вечером в субботу местами в Видземе ожидается оттепель или ледяной дождь - на дорогах и других поверхностях образуется обледенение, а в ночь на воскресенье в Видземе ожидается снег, местами с образованием снежного покрова до пяти сантиметров. Во время снегопада может ухудшиться видимость.

VUGD предупреждает, что ожидается сильный снегопад, который может мешать движению транспорта на дорогах и перемещению пешеходов. Видимость во время снегопада и метели будет ухудшена. Снегопад и мокрый снег в отдельных районах могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач. В некоторых районах может быть нарушена работа на открытом воздухе.

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