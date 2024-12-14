В Видземе вечером обледенеют дороги; ночью ожидается сильный снегопад

Вечером в субботу местами в Видземе ожидается оттепель или ледяной дождь - на дорогах и других поверхностях образуется обледенение, а в ночь на воскресенье в Видземе ожидается снег, местами с образованием снежного покрова до пяти сантиметров. Во время снегопада может ухудшиться видимость.

⚠️14.12.2024. vakarā vietām Vidzemē gaidāma atkala jeb sasalstošs lietus - uz ceļiem un citām virsmām veidosies apledojums, bet naktī uz 15.12. Vidzemē gaidāms sniegs, dažviet ar sniega segas pieaugumu 5 cm. Snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta!

ℹ️https://t.co/60DRDloHoI pic.twitter.com/9DQrVbDq3e — Meteo .lv (@ LVGMC _ Meteo ) December 14, 2024

VUGD предупреждает, что ожидается сильный снегопад, который может мешать движению транспорта на дорогах и перемещению пешеходов. Видимость во время снегопада и метели будет ухудшена. Снегопад и мокрый снег в отдельных районах могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач. В некоторых районах может быть нарушена работа на открытом воздухе.

Галерея: Зима в городе

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