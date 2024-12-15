На Видземской возвышенности выпало до 20 сантиметров снега

Снежный покров наблюдается почти по всей территории Видземе, Латгале и Селии. В то же время в Курземе и Земгале снега значительно меньше.

Утром в порту Вентспилса зафиксировали сильнейшие порывы северо-западного ветра, которые достигали скорости 23,8 метра в секунду. Днем температура воздуха по всей Латвии держалась около нуля.

В ночь на понедельник и в первой половине дня страну с запада пересечет обширная зона осадков. В восточной части Латвии ожидается сильный снегопад. Ночью и утром порывы западного ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, а в отдельных районах Курземе - до 27 метров в секунду. Такой ветер способен ломать деревья и вызывать небольшие разрушения.

В понедельник воздух прогреется до +4…+9 градусов. На следующей неделе снег почти полностью растает, прогнозируют синоптики.

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