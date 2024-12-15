Оранжевое предупреждение: в Риге с утра ожидается очень сильный ветер, на востоке страны - снег

Как сообщает агентство LETA, в столице с 7 до 11 часов порывы северо-западного, северного ветра усилятся до 25-27 метров в секунду.

Из-за сильного ветра объявлено оранжевое предупреждение.

Жителям следует быть готовыми к очень сильному ветру, из-за которого могут сломаться ветки деревьев и сами деревья. Незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху и стать причиной повреждений, разрушений и угроз личной безопасности. Ветер также может нанести ущерб инфраструктуре, усложнить условия движения. Также можно ожидать отключения электроэнергии. Воздействие волн может угрожать прибрежной инфраструктуре, образовывать размывы, затоплять низменные территории. Очень сильный ветер помешает активному отдыху, некоторые запланированные мероприятия могут быть отменены, предупреждает служба.

Видео: Сильный ветер в Даугавгриве в воскресенье, 15 декабря

В восточных районах страны ожидается сильный снег

Пожарно-спасательная служба также предупреждает, что в восточных районах страны утром в понедельник возможен сильный снег.

Местами толщина снежного покрова увеличится на 5-7 сантиметров. Видимость во время снегопада ухудшится до 500-1000 метров, дороги будут скользкими. Однако затем температура воздуха резко повысится, поэтому снег сменится дождем, а снег на земле растает.

Из-за упомянутых погодных условий объявлено оранжевое предупреждение. Жители должны понимать, что снегопад может затруднить движение транспорта на дорогах, а также передвижение пешеходов. Во время снега и метели может ухудшиться видимость. Снегопад и слой мокрого снега в некоторых районах могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач. В некоторых районах могут быть ограничены занятия на свежем воздухе.

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