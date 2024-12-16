Во вторник местами воздух прогреется до +7 градусов

В ночь на вторник небо над Латвией немного прояснится, но местами, преимущественно в восточной части страны, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег. Местами на востоке дороги станут скользкими.

Будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать скорости 15-18 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, на морском побережье - до +7 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно пасмурно и временами ожидаются дожди. Будет дуть умеренно сильный западный, северо-западный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.

Во вторник на большей части Курземе ожидается солнечная погода, а на остальной территории Латвии погода будет частично облачной и местами, главным образом, в восточных краях, выпадут кратковременные осадки. Будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 5-8 метров в секунду, на побережье - до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В столице во вторник ожидается частично облачная погода, возможны кратковременные осадки. Будет дуть западный, северо-западный ветер скоростью 6-8 метров в секунду. Воздух прогреется до +5 градусов.

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