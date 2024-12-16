Во вторник сохранится порывистый ветер; воздух прогреется до +7 градусов

Днем, в основном в западных районах, между облаков выглянет солнце, а в центральных и восточных районах периодически ожидается дождь и мокрый снег.

Воздух прогреется до +3...+7 градусов, в восточных районах, где будет немного прохладнее, до +1...+3 градусов.

В Риге периодически возможны прояснения, с утра ожидается дождь. Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +4...+5 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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