Во вторник порывистый северный, северо-западный ветер сохранится на всей территории страны, а на побережье порывы ветра по-прежнему будут достигать скорости 20-22 метров в секунду, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды.
Во вторник сохранится порывистый ветер; воздух прогреется до +7 градусов
Днем, в основном в западных районах, между облаков выглянет солнце, а в центральных и восточных районах периодически ожидается дождь и мокрый снег.
Воздух прогреется до +3...+7 градусов, в восточных районах, где будет немного прохладнее, до +1...+3 градусов.
В Риге периодически возможны прояснения, с утра ожидается дождь. Будет дуть умеренный или умеренно сильный западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +4...+5 градусов.
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