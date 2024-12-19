В пятницу в Латвии временами ясное небо

Ночь пройдет под плотным облачным покровом, периодически будет идти дождь. В Курземе и западной части Видземе южный и юго-западный ветер усилится в порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха останется достаточно высокой, от +4 до +7 градусов.

Несмотря на плюсовую температуру, в восточных регионах страны отдельные участки дорог могут быть скользкими из-за укатанного снега.

В Риге ночь будет облачной, с периодическими дождями. Южный и юго-западный ветер в столице усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит около +6 градусов.

В течение пятницы временами ожидаются дожди, которые к полудню в некоторых районах могут смениться мокрым снегом. Водителям и пешеходам следует быть внимательными: на отдельных участках дорог возможно образование гололеда.

Южный и юго-западный ветер будет умеренным, но в порывах достигнет 19 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов.

В Риге день пройдет под облачным небом с редкими прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки. Ветер сменится на западный и юго-западный, его скорость составит до 7 метров в секунду. Температура воздуха в столице поднимется до +5 градусов.

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