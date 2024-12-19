В пятницу воздух прогреется до +4...+7 градусов, однако вечером станет холоднее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу воздух прогреется до +7 градусов; к вечеру станет холоднее
День в целом будет серым, лишь местами между облаков кратковременно выглянет солнце.
Периодически будут идти дожди, а вечером, когда станет холоднее, к дождю присоединится и мокрый снег. Порывы юго-западного, западного ветра достигнут 15-18 метров в секунду.
В Риге периодически ожидаются дожди, однако местами среди облаков проглянет и солнце. Южный, юго-западный ветер вечером сменит направление на западное, сохранятся порывы до 14 метров в секунду. Как и ночью, днем температура воздуха составит +5...+6 градусов.
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