В пятницу воздух прогреется до +7 градусов; к вечеру станет холоднее

День в целом будет серым, лишь местами между облаков кратковременно выглянет солнце.

Периодически будут идти дожди, а вечером, когда станет холоднее, к дождю присоединится и мокрый снег. Порывы юго-западного, западного ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

В Риге периодически ожидаются дожди, однако местами среди облаков проглянет и солнце. Южный, юго-западный ветер вечером сменит направление на западное, сохранятся порывы до 14 метров в секунду. Как и ночью, днем температура воздуха составит +5...+6 градусов.

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