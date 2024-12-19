Ждать ли снег на Рождество и Новый год? Новый прогноз синоптиков

Эта рабочая неделя в Латвии характеризуется переменчивыми погодными условиями, осадками и порывистым ветром. Такими же будут и оставшиеся дни.

На этой неделе небольшие морозы перемежались с рекордами тепла. 16 декабря новые рекорды были установлены на семи станциях наблюдения, а национальный рекорд для этой даты был побит в Мерсрагсе, где температура поднялась до +9,5 градуса.

Новые местные рекорды тепла были установлены сегодня, 19 декабря, в Руцаве и Скулте, а в Павилосте был повторен рекорд. Однако национальный рекорд для 19 декабря остается непобитым и принадлежит 1936 году, когда воздух в Мерсрагсе прогрелся до +9,8 градуса.

Ожидается, что в выходные и на новой неделе погода останется похожей.

В пятницу, 20 декабря, будет преимущественно облачно, в течение дня лишь местами прояснится. Ожидаются осадки, преимущественно дождь, вечером с мокрым снегом. Будет дуть умеренный или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, который в течение дня перейдет в западный. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду ночью в Курземе и на западе Видземе, а днем по всей стране. Минимальные ночные и максимальные дневные температуры составят +4...+7 градусов, а к вечеру температура начнет понижаться.

В субботу ожидается переменная облачность, с прояснениями. Ночью и днем, начиная с полудня, ожидаются дождь и снег, на востоке страны местами выпадет несколько сантиметров снега.

Слабый или умеренный западный, юго-западный ветер постепенно перейдет в юго-западный и южный, порывистый.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, на побережье будет немного теплее. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

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