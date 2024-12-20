Первый день рождественских каникул будет нетипично теплым

В течение дня небо будет затянуто облаками, но на востоке страны к утру прояснится. В западных и центральных районах ожидаются дожди, а вечером в восточных районах - мокрый снег.

Действует предупреждение об относительно сильном юго-западном ветре с порывами до 15-18 метров в секунду (м/с), на побережье он будет еще сильнее, с порывами до 20-23 м/с.

Температура воздуха поднимется до нетипичных для зимы +1...+6 градусов.

В Риге утром небо будет ясным, но позже его затянут облака, а вечером ожидается дождь. Будет дуть умеренный или довольно сильный юго-западный ветер, порывами до 15-16 м/с.

Температура воздуха в столице составит +3...+4 градуса.

Галерея: Зимний день

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