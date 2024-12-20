Штормовой ветер обрушится на прибрежные районы Латвии в субботу

На данный момент на морском побережье действует желтое предупреждение. Оно распространяется на все побережье Курземе - от Ниды до Колки. В Видземе самые сильные порывы ветра прогнозируются в районе Лимбажи - от Скутуле до Айнажи.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

Сильный ветер может повалить ветви деревьев и затруднить проведение мероприятий на открытом воздухе. Также возможны локальные перебои в электроснабжении и ухудшение дорожной обстановки.

⚠️ Внимание! Завтра, 21 декабря, днем в прибрежных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 20–23 м/с. ℹ️ Следите за актуальными предупреждениями: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/445N4yfjM7

⚠️Rītdien, 21. decembrī, dienas vidū piekrastes rajonos dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s.



ℹ️Aktuālajiem brīdinājumiem sekojiet līdzi: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/445N4yfjM7 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 20, 2024

Автомобилистам следует учитывать, что уже сегодня вечером по всей Латвии температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью небо будет облачным, временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, а в восточных районах - преимущественно снега.

Ко второй половине ночи осадки прекратятся, небо прояснится, но понижение температуры приведет к образованию гололедицы на дорогах. Утренние поездки могут быть осложнены скользким покрытием.

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