На большей части Латвии в этом году не ожидается снежного Рождества, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Белого Рождества не будет: прогноз погоды на праздники
В понедельник будет облачно, во многих районах ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. На востоке страны пойдет снег и местами образуется снежный покров толщиной 1-4 сантиметра. Температура воздуха сохранится чуть выше 0 градусов.
В праздничные дни небо будет частично облачным, местами возможны прояснения, количество осадков уменьшится. В основном осадки ожидаются в ночь на вторник, а в сочельник и первый день Рождества погода будет преимущественно сухой. Ночью в некоторых местах температура опустится на несколько градусов ниже нулевой отметки, а днем будет держаться выше 0 градусов.
В первые дни после Рождества погода существенно не изменится: количество осадков будет незначительным, температура воздуха - непостоянной.
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