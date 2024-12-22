Белого Рождества не будет: прогноз погоды на праздники

В понедельник будет облачно, во многих районах ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. На востоке страны пойдет снег и местами образуется снежный покров толщиной 1-4 сантиметра. Температура воздуха сохранится чуть выше 0 градусов.

В праздничные дни небо будет частично облачным, местами возможны прояснения, количество осадков уменьшится. В основном осадки ожидаются в ночь на вторник, а в сочельник и первый день Рождества погода будет преимущественно сухой. Ночью в некоторых местах температура опустится на несколько градусов ниже нулевой отметки, а днем будет держаться выше 0 градусов.