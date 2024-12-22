В понедельник ожидаются мокрый снег и дождь

Ночью облака принесут дождь и мокрый снег, на востоке страны - еще и снег. На некоторых участках дороги будут скользкими. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, в некоторых районах западной части страны сгустится туман. Минимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов.

В ночь на понедельник в Риге также ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до +2..+4 градусов.

В понедельник днем ожидаются осадки, а в некоторых местах на востоке страны образуется снежный покров толщиной 1-4 сантиметра.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. В западных и центральных регионах страны местами сформируется туман, что ухудшит видимость. Температура воздуха будет в пределах 0..+5 градусов.

Днем 23 декабря в Риге сохранится пасмурная погода, ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, в середине дня порывы усилятся до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +2..+3 градусов.

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