В понедельник ожидается снег

День будет пасмурным, с мокрым снегом и снегом, в западных регионах и на побережье - с дождем. На востоке местами выпадет 1-4 см снега.

Будет дуть слабый ветер, вечером в западных и центральных регионах возможен туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге временами ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха не превысит +2...+4 градуса.

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