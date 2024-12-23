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В понедельник ожидается снег

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Снег в Риге. Иллюстративное фото.
Снег в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник по всей Латвии пройдут кратковременные осадки, а в восточных регионах образуется небольшой снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет пасмурным, с мокрым снегом и снегом, в западных регионах и на побережье - с дождем. На востоке местами выпадет 1-4 см снега.

Будет дуть слабый ветер, вечером в западных и центральных регионах возможен туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге временами ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха не превысит +2...+4 градуса.

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