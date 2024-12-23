После интенсивных осадков в реках Курземе резко повышается уровень воды, поэтому в бассейнах нескольких рек будут затоплены поймы и низины, сообщил агентству LETA оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Эдуард Мусатов.
Желтое предупреждение: в реках Курземе резко повышается уровень воды
Желтое предупреждение о затоплении продлено до 16:00, 24 декабря.
VUGD напоминает, что при передвижении в зонах, находящихся под угрозой наводнения, нужно быть осторожным. На побережье Балтийского моря и Рижского залива сильный ветер вместе с высокими волнами может привести к существенному повышению уровня воды.
Если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, движению коммуникаций или общественного транспорта, следует позвонить по единому номеру телефона экстренной помощи - 112.
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