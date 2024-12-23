Накануне Сочельника ожидается солнечная погода до +5 градусов

В ночь на вторник над Латвией небо немного прояснится, но в некоторых местах, преимущественно в восточной части страны, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а в Видземе местами и снег. На востоке возможна гололедица.

Будет дуть умеренно сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, а на побережье - до 22 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0…+5 градусов, на побережье - до +7 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть умеренно сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Минимальная температура составит +3…+4 градуса.

Во вторник солнечная погода ожидается в большей части Курземе, а на остальной территории Латвии будет переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно на востоке, возможны кратковременные осадки. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-8 метров в секунду, на побережье - до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3…+8 градусов.

В столице во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-8 метров в секунду. Воздух прогреется до +5 градусов.

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