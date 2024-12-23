Рождественский вечер будет нехарактерно теплым для зимы; возможен дождь

24 декабря будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно возможен дождь, в свою очередь на востоке страны - мокрый снег и снег. Будет дуть слабый западный ветер, местами сохранятся туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов.

В столице также будет облачно, возможен и небольшой дождь. Ожидается слабый западный ветер, а температура воздуха будет как ночью - воздух прогреется всего до +2...+3 градусов.

В рождественский вечер и 25 декабря небо продолжат закрывать облака, лишь местами возможны прояснения и выглянет солнце. Местами ожидаются осадки. Во вторник ночью на востоке толщина снежного покрова вырастет на 1-4 сантиметра. На отдельных участках дорог образуется обледенение, поэтому всех участников движения призывают быть осторожными. Будет дуть слабый ветер, который в среду в течение дня сменит направление на южное, юго-западное и немного усилится, достигнув на побережье скорости до 15 метров в секунду. В эти дни погода будет благоприятной для появления тумана. Температура воздуха на большей части территории страны будет держаться выше нуля градусов, поэтому Рождество в этом году не будет белым, лишь на востоке страны, где столбик термометра будет опускаться ниже нуля градусов, будет заметен снег.

В четверг сохранится такая же погода - небо будут закрывать облака, которые местами принесут осадки, в основном в виде дождя, а ночью местами на востоке страны и мокрый снег. Будет дуть слабый юго-западный, западный ветер, ночью местами образуется туман. На большей части территории станы температура воздуха составит +2...+7 градусов, но ночью в восточных районах она опустится до отметки в ноль градусов.

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