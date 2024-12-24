В минувшие сутки уровень воды в реках Латвии в основном повышался, в Курземе на берегах нескольких рек затапливались поймы и низины, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В бассейнах некоторых рек Курземе затоплены поймы
За минувшие сутки в Даугаве на участке от Верхнедвинска до Краславы поднялся на 14-18 см. Подъем уровня воды на участке Даугавпилс-Вайкуляны составил от 7 до 10 см, а от Ерсики до Екабпилса уровень воды повысился на 1-3 см.
В реках бассейна Даугавы во многих местах уровень воды колебался в пределах 5 см, а в Резекне возле Гришкани, Айвиексте и Огре уровень воды повысился на 4-13 см, а в Педедзе возле Литене и на Большой Югле у Заки понизился на 8-11 см.
В Гауе и реках ее бассейна уровень воды повысился на 1-13 см, а местами немного колебался.
Уровень воды в реках Салацкого бассейна колебался в пределах 3 см.
Уровень воды в реках Лиелупского бассейна колебался в пределах 7 см, а в Свете возле Узини повысился на 29 см.
В Венте уровень воды понизился на 8-11 см, а в нижнем течении возле Вендзавы продолжается подъем уровня воды на 10 см. В других реках Курземе уровень воды в основном продолжал повышаться на 2-15 см, а в Дурбе возле Циравы и Циеце возле Пакульской гидроэлектростанции понизился на 17-21 см.
Во вторник утром реки Курземе и центральной части страны были свободны от льда, а в части рек восточной части лед продолжает таять на месте, в некоторых местах сохранялись остатки льда, местами начался редкий ледоход.
В верховьях и середине бассейна Даугавы мороз, поэтому на Даугаве в Беларуси до сих пор сохранился ледяной покров с полынкой, на участке от Пиедруи до Плявиняс река свободная, а возле Пиедруи редкая снежная каша. В некоторых местах на реках сохраняются улегшиеся водоросли, во многих местах растения рипарной зоны - тростник и другие.
Температура воды в реках и озерах утром составляла от 0 до 5 градусов, на побережье Балтийского моря и Рижского залива от 2 до 5 градусов.
В отдельных бассейнах рек Курземе затоплены поймы и низины, а во вторник подъем уровня воды прекратился, во многих местах началось его снижение. В других бассейнах рек на этой неделе уровень воды начнет колебаться и понижаться, в отдельных реках продолжается подъем уровня воды.
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