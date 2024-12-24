В бассейнах некоторых рек Курземе затоплены поймы

За минувшие сутки в Даугаве на участке от Верхнедвинска до Краславы поднялся на 14-18 см. Подъем уровня воды на участке Даугавпилс-Вайкуляны составил от 7 до 10 см, а от Ерсики до Екабпилса уровень воды повысился на 1-3 см.

В реках бассейна Даугавы во многих местах уровень воды колебался в пределах 5 см, а в Резекне возле Гришкани, Айвиексте и Огре уровень воды повысился на 4-13 см, а в Педедзе возле Литене и на Большой Югле у Заки понизился на 8-11 см.

В Гауе и реках ее бассейна уровень воды повысился на 1-13 см, а местами немного колебался.

Уровень воды в реках Салацкого бассейна колебался в пределах 3 см.

Уровень воды в реках Лиелупского бассейна колебался в пределах 7 см, а в Свете возле Узини повысился на 29 см.