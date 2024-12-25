В четверг воздух прогреется до +8 градусов; возможен моросящий дождь

Днем сохранится серая погода, местами ожидается моросящий дождь. В отдельных районах сохранятся туман и дымка. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге также ожидается облачная погода, временами возможны моросящий дождь и дымка. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +7...+8 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!