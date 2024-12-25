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В четверг воздух прогреется до +8 градусов; возможен моросящий дождь

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Соловей в дождливую погоду
Соловей в дождливую погоду Фото: Evija Trifanova/LETA

Четверг в Латвии будет серым и пасмурным, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Днем сохранится серая погода, местами ожидается моросящий дождь. В отдельных районах сохранятся туман и дымка. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге также ожидается облачная погода, временами возможны моросящий дождь и дымка. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +7...+8 градусов.

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