В четверг воздух прогреется до +8 и заморосит мелкий дождь

Синоптики отмечают, что ближайшие несколько дней будут преимущественно спокойными - облаков будет много, ожидаются небольшие осадки и туман, ветер будет слабым или умеренным.

В ночь на четверг погода будет облачной, в отдельных районах ожидается морось, местами возможны туман и дымка. Слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Минимальная температура составит +1...+6 градусов, в юго-восточных районах в начале ночи возможен 0 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, во второй половине ночи ожидаются осадки и дымка. Слабый или умеренный юго-западный, западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Максимальная дневная температура составит +3...+8 градусов.

Первые несколько дней после Рождества будут похожими, временами с небольшими дождями и положительными температурами. В конце недели и в начале новой недели атмосферное давление понизится, и на погоду будет влиять активность циклонов, что приведет к увеличению количества осадков и порывистому ветру.

На данный момент синоптики прогнозируют, что циклоны продолжат оказывать влияние и на рубеже годов. В ночные часы температура может опускаться немного ниже 0 градусов.

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