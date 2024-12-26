Синоптики рассказали о погоде на Новый год: радоваться нечему

Рождество в Латвии было пасмурным, с моросящим дождем, еще оставшийся местами снег растаял. Такие же погодные условия сохранятся и в последние дни года.

В ближайшие дни под влиянием антициклона сохранится пасмурная погода с небольшими осадками и температурой выше нуля как ночью, так и днем.

В последние дни декабря усилится ветер, через Латвию пройдет несколько зон осадков, которые принесут более интенсивный дождь.

В пятницу местами, а в субботу уже во многих регионах страны ожидаются дожди, туман и умеренный западный ветер. Температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В воскресенье также временами ожидается дождь, а юго-западный, западный ветер на побережье усилится до 15-16 метров в секунду.

В первой половине следующей недели, в том числе на Новый год, осадки усилятся, местами выпадет снег, но устойчивого снежного покрова не образуется. Ветер продолжит усиливаться, и на Новый год его порывы на побережье могут превысить 25 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет плюсовой, только на востоке столбики термометров могут опуститься чуть ниже нуля.

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